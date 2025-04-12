Потери врага по состоянию на 12 апреля 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1240 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1144-е сутки полномасштабной войны составляют 931 450 человек.

Потери России в войне на 12 апреля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 апреля потеряла:

личного состава – около 931450 (+1240) человек,

танков ‒ 10591 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22055 (+7) ед,

артиллерийских систем – 26092 (+49) ед,

РСЗО – 1362 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 1127 (+0) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 32278 (+78),

– 32278 (+78), крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 43807 (+128) ед,

специальная техника – 3798 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 12 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

56 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны;

24 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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