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Потери врага по состоянию на 12 апреля 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1240 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1144-е сутки полномасштабной войны составляют 931 450 человек.
Потери России в войне на 12 апреля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 апреля потеряла:
- личного состава – около 931450 (+1240) человек,
- танков ‒ 10591 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22055 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 26092 (+49) ед,
- РСЗО – 1362 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1127 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32278 (+78),
- крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 43807 (+128) ед,
- специальная техника – 3798 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 12 апреля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 56 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны;
- 24 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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