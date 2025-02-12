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Потери врага по состоянию на 12 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1085-е сутки полномасштабной войны составляют 853 030 человек.
Потери России в войне на 12 февраля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 февраля потеряла:
- личного состава – около 853 030 (+1150) человек,
- танков ‒ 10 023 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20 871 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 22 976 (+53) ед,
- РСЗО – 1276 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1061 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 919 (+164) ед,
- крылатые ракеты ‒ 3057 (+1) ед,
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 36 928 (+121) ед,
- специальная техника ‒ 3742 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага 12 февраля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 71 ударный БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях;
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6 баллистических ракет "Искандер-М".
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у американского президента Дональда Трампа еще нет официального плана по прекращению войны в Украине.
Ранее Трамп поручил своему специальному посланнику по вопросам урегулирования войны между Украиной и Россией Киту Келлогу обеспечить окончание ее через 100 дней.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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