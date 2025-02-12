Потери врага по состоянию на 12 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1085-е сутки полномасштабной войны составляют 853 030 человек.

Потери России в войне на 12 февраля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 февраля потеряла:

личного состава – около 853 030 (+1150) человек,

танков ‒ 10 023 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20 871 (+27) ед,

артиллерийских систем – 22 976 (+53) ед,

РСЗО – 1276 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1061 (+1) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 919 (+164) ед,

крылатые ракеты ‒ 3057 (+1) ед,

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 36 928 (+121) ед,

специальная техника ‒ 3742 (+1) ед.

Пораженные воздушные цели врага 12 февраля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

71 ударный БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях;

6 баллистических ракет "Искандер-М".



Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у американского президента Дональда Трампа еще нет официального плана по прекращению войны в Украине.

Ранее Трамп поручил своему специальному посланнику по вопросам урегулирования войны между Украиной и Россией Киту Келлогу обеспечить окончание ее через 100 дней.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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