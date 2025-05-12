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Потери врага по состоянию на 12 мая 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1174 г. сутки полномасштабной войны составляют 967 060 человек.
Потери России в войне на 12 мая 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 мая потеряла:
- личного состава – около 967060 (+1170) человек,
- танков ‒ 10800 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22473 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 27718 (+48) ед,
- РСЗО – 1381 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1162 (+3) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35678 (+141),
- крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 48118 (+171) ед,
- специальная техника ‒ 3884 (+6)
Пораженные воздушные цели врага на 12 мая – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 55 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и центре страны;
- 30 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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