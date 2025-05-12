Потери врага по состоянию на 12 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1174 г. сутки полномасштабной войны составляют 967 060 человек.

Потери России в войне на 12 мая 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 мая потеряла:

личного состава – около 967060 (+1170) человек,

танков ‒ 10800 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22473 (+27) ед,

артиллерийских систем – 27718 (+48) ед,

РСЗО – 1381 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1162 (+3) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35678 (+141),

крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 48118 (+171) ед,

специальная техника ‒ 3884 (+6)

Пораженные воздушные цели врага на 12 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

55 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и центре страны;

30 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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