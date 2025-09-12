- Тип
Потери врага по состоянию на 12 сентября 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1297 сутки полномасштабной войны составляют 1 092 780 человек.
Потери России в войне на 12 сентября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 сентября потеряла:
- личного состава – около 1092780 (+890) человек;
- танков – 11177 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23266 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 32668 (+40) ед;
- РСЗО – 1485 (+2) ед;
- средства ПВО – 1217 (+0) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 58467 (+273);
- крылатые ракеты – 3718 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 61403 (+64);
- специальная техника – 3964 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 12 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 33 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
