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Потери врага по состоянию на 13 марта 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1200 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1114-е сутки полномасштабной войны составляют 890 250 человек.
Потери России в войне на 13 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 марта потеряла:
- личного состава – около 890 250 (+1200) человек,
- танков ‒ 10 307 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 432 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 24 409 (+19) ед,
- РСЗО – 1314 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1103 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 983 (+71),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 40 355 (+81) ед,
- специальная техника ‒ 3777 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 13 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 74 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.
- Вражеские беспилотники-имитаторы — локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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