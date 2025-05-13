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Потери врага по состоянию на 13 мая 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1175 год полномасштабной войны составляют 968 130 человек.
Потери России в войне на 13 мая 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 мая потеряла:
- личного состава – около 968 130 (+1070) человек,
- танков ‒ 10 802 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 487 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 27 780 (+62) ед,
- РСЗО – 1381 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1162 (+0) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 778 (+100),
- крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 48 256 (+138) ед,
- специальная техника – 3884 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 13 мая – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 10 ударных БпЛА типа Shahed.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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