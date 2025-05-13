Потери врага по состоянию на 13 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1175 год полномасштабной войны составляют 968 130 человек.

Потери России в войне на 13 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 мая потеряла:

личного состава – около 968 130 (+1070) человек,

танков ‒ 10 802 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 487 (+14) ед,

артиллерийских систем – 27 780 (+62) ед,

РСЗО – 1381 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1162 (+0) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 778 (+100),

крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 48 256 (+138) ед,

специальная техника – 3884 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 13 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

10 ударных БпЛА типа Shahed.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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