Потери врага по состоянию на 14 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1300 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1146-е сутки полномасштабной войны составляют 930 210 человек.

Потери России в войне на 14 апреля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 апреля потеряла:

личного состава – около 933 980 (+1310) человек,

танков ‒ 10 622 (+19) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 130 (+42) ед,

артиллерийских систем – 26 222 (+59) ед,

РСЗО – 1362 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1130 (+2) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 544 (+119),

крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 44 129 (+179) ед,

специальная техника ‒ 3801 (+2) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 14 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

40 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и юге страны.

11 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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