- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 14 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1300 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1146-е сутки полномасштабной войны составляют 930 210 человек.
Потери России в войне на 14 апреля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 апреля потеряла:
- личного состава – около 933 980 (+1310) человек,
- танков ‒ 10 622 (+19) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 130 (+42) ед,
- артиллерийских систем – 26 222 (+59) ед,
- РСЗО – 1362 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1130 (+2) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 544 (+119),
- крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 44 129 (+179) ед,
- специальная техника ‒ 3801 (+2) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 14 апреля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 40 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и юге страны.
- 11 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .