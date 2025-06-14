Потери врага по состоянию на 14 июня 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1207 день полномасштабной войны составляют 1 002 690 человек.

Потери России в войне на 14 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 июня потеряла:

личного состава – около 1002690 (+1130) человек,

танков ‒ 10937 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22798 (+7) ед,

артиллерийских систем – 29157 (+52) ед,

РСЗО – 1417 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1185 (+1) ед,

самолетов – 416 (+0) ед,

вертолетов – 337 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 40586 (+79), крылатые ракеты — 3337 (+0), корабли /катера — 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 51928 (+107) ед,

специальная техника – 3914 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 14 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

23 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны;

20 — локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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