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Потери врага по состоянию на 14 июня 2025 года — Генштаб ВСУ

война
Великая война длится три года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1207 день полномасштабной войны составляют 1 002 690 человек.

Потери России в войне на 14 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 июня потеряла:

  • личного состава – около 1002690 (+1130) человек,
  • танков ‒ 10937 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22798 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 29157 (+52) ед,
  • РСЗО – 1417 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1185 (+1) ед,
  • самолетов – 416 (+0) ед,
  • вертолетов   – 337 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 40586 (+79), крылатые ракеты — 3337 (+0), корабли /катера — 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 51928 (+107) ед,
  • специальная техника – 3914 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 14 июня 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 14 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 23 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны;
  • 20 — локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 14 июня 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко