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Потери врага по состоянию на 14 июня 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1207 день полномасштабной войны составляют 1 002 690 человек.
Потери России в войне на 14 июня 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 июня потеряла:
- личного состава – около 1002690 (+1130) человек,
- танков ‒ 10937 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22798 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 29157 (+52) ед,
- РСЗО – 1417 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1185 (+1) ед,
- самолетов – 416 (+0) ед,
- вертолетов – 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 40586 (+79), крылатые ракеты — 3337 (+0), корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 51928 (+107) ед,
- специальная техника – 3914 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 14 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 23 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны;
- 20 — локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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