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Потери врага по состоянию на 14 марта 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1410 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1115-е сутки полномасштабной войны составляют 891660 человек.
Потери России в войне на 14 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 марта потеряла:
- личного состава – около 891 660 (+1410) человек,
- танков ‒ 10313 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21443 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 24455 (+46) ед,
- РСЗО – 1314 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1103 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29136 (+153),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 40469 (+114) ед,
- специальная техника – 3777 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 14 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 16-ти ударных БпЛА типа Shahed в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.
- 9 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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