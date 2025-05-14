Потери врага по состоянию на 14 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1240 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1176 г. сутки полномасштабной войны составляют 969 370 человек.

Потери России в войне на 14 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 мая потеряла:

личного состава – около 968 130 (+1070) человек,

танков ‒ 10 802 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 487 (+14) ед,

артиллерийских систем – 27 780 (+62) ед,

РСЗО – 1381 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1162 (+0) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 778 (+100),

крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 48 256 (+138) ед,

специальная техника – 3884 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 14 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

80 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и центре страны.

42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .