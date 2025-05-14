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Потери врага по состоянию на 14 мая 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1240 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1176 г. сутки полномасштабной войны составляют 969 370 человек.
Потери России в войне на 14 мая 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 мая потеряла:
- личного состава – около 968 130 (+1070) человек,
- танков ‒ 10 802 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 487 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 27 780 (+62) ед,
- РСЗО – 1381 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1162 (+0) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 778 (+100),
- крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 48 256 (+138) ед,
- специальная техника – 3884 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 14 мая – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 80 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и центре страны.
- 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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