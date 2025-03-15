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Потери врага по состоянию на 15 марта 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1180 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1116-е сутки полномасштабной войны составляют 892 840 человек.
Потери России в войне на 15 марта 2025
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 марта потеряла:
- личного состава – около 892840 (+1180) человек,
- танков ‒ 10315 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21458 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 24483 (+28) ед,
- РСЗО – 1315 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1103 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29233 (+97),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 40571 (+102) ед,
- специальная техника – 3777 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 15 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 130 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Николаевской областях;
- 38 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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