Потери врага по состоянию на 15 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1220 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1177 сутки полномасштабной войны составляют 970 590 человек.

Потери России в войне на 15 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 мая потеряла:

личного состава – около 970 590 (+1220) человек,

танков ‒ 10 812 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 514 (+13) ед,

артиллерийских систем – 27 872 (+45) ед,

РСЗО – 1384 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 1166 (+1) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

вертолетов – 336 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 000 (+140) ед,

крылатые ракеты ‒ 3197 (+0) ед,

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 48 547 (+165) ед,

специальная техника ‒ 3892 (+8) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 15 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

62 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и центре страны.

29 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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