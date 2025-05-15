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Потери врага по состоянию на 15 мая 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1220 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1177 сутки полномасштабной войны составляют 970 590 человек.
Потери России в войне на 15 мая 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 мая потеряла:
- личного состава – около 970 590 (+1220) человек,
- танков ‒ 10 812 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 514 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 27 872 (+45) ед,
- РСЗО – 1384 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1166 (+1) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 000 (+140) ед,
- крылатые ракеты ‒ 3197 (+0) ед,
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 48 547 (+165) ед,
- специальная техника ‒ 3892 (+8) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 15 мая – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 62 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и центре страны.
- 29 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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