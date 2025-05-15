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Потери врага по состоянию на 15 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1220 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1177 сутки полномасштабной войны составляют 970 590 человек.

Потери России в войне на 15 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 мая потеряла:

  • личного состава – около 970 590 (+1220) человек,
  • танков ‒ 10 812 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22 514 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 27 872 (+45) ед,
  • РСЗО – 1384 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 1166 (+1) ед,
  • самолетов – 372 (+0) ед,
  • вертолетов – 336 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 000 (+140) ед,
  • крылатые ракеты ‒ 3197 (+0) ед,
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 48 547 (+165) ед,
  • специальная техника ‒ 3892 (+8) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 15 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 15 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 62 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и центре страны.
  • 29 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 15 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько