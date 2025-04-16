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Потери врага по состоянию на 16 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1148-е сутки полномасштабной войны составляют 936 210 человек.

Потери России в войне на 16 апреля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 апреля потеряла:

  • личного состава – около 936 210 (+1050) человек,
  • танков ‒ 10 638 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22 163 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 26 377 (+87) ед,
  • РСЗО – 1364 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1132 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 837 (+146),
  • крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 44 472 (+133) ед,
  • специальная техника ‒ 3804 (+3) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 16 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 16 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, центре и юге страны.
  • 34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 16 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько