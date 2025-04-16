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Потери врага по состоянию на 16 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1148-е сутки полномасштабной войны составляют 936 210 человек.
Потери России в войне на 16 апреля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 апреля потеряла:
- личного состава – около 936 210 (+1050) человек,
- танков ‒ 10 638 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 163 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 26 377 (+87) ед,
- РСЗО – 1364 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1132 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 837 (+146),
- крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 44 472 (+133) ед,
- специальная техника ‒ 3804 (+3) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 16 апреля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, центре и юге страны.
- 34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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