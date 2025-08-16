- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 16 августа 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1270-е сутки полномасштабной войны составляют 1 069 050 человек.
Потери России в войне на 16 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 августа потеряла:
- личного состава – около 1069050 (+1010) человек;
- танков – 11112 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 23135 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 31540 (+42) ед;
- РСЗО – 1467 (+0) ед;
- средства ПВО – 1207 (+0) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 51342 (+152);
- крылатые ракеты – 3558 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 58733 (+137);
- специальная техника – 3942 (+2).
Пораженные воздушные цели врага на 16 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны;
- Зафиксировано попадание ракет и 24 БпЛА на 12 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.