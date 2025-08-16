Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

--0,06

EUR

48,44

--0,21

Наличный курс:

USD

41,43

41,35

EUR

48,55

48,39

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 16 августа 2025 г. – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1270-е сутки полномасштабной войны составляют 1 069 050 человек.

Потери России в войне на 16 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 августа потеряла:

  • личного состава – около 1069050 (+1010) человек;
  • танков – 11112 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин – 23135 (+2) ед;
  • артиллерийских систем – 31540 (+42) ед;
  • РСЗО – 1467 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1207 (+0) ед;
  • самолетов – 422 (+0) ед;
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 51342 (+152);
  • крылатые ракеты – 3558 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 58733 (+137);
  • специальная техника – 3942 (+2).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 16 августа 2025 г. – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 16 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны;
  • Зафиксировано попадание ракет и 24 БпЛА на 12 локациях.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 16 августа 2025 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко