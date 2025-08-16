Потери врага по состоянию на 16 августа 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1270-е сутки полномасштабной войны составляют 1 069 050 человек.

Потери России в войне на 16 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 августа потеряла:

личного состава – около 1069050 (+1010) человек;

танков – 11112 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 23135 (+2) ед;

артиллерийских систем – 31540 (+42) ед;

РСЗО – 1467 (+0) ед;

средства ПВО – 1207 (+0) ед;

самолетов – 422 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 51342 (+152);

крылатые ракеты – 3558 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 58733 (+137);

специальная техника – 3942 (+2).

Пораженные воздушные цели врага на 16 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны;

Зафиксировано попадание ракет и 24 БпЛА на 12 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

