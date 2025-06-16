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Потери врага по состоянию на 16 июня 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ, война, военные
Великая война длится три года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1200 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1209 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 005 060 человек.

Потери России в войне на 16 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 июня потеряла:

  • личного   состав   1005060 (+1200) человек ,
  • танков   ‒ 10939 (+2) ед
  • боевых   бронированных   машин   ‒ 22811 (+7) ед
  • артиллерийских   систем   – 29208 (+18) ед
  • РСЗО   – 1418 (+0) ед
  • средства   ПВО   ‒ 1187 (+1)   ед
  • самолетов   – 416 (+0) ед
  • вертолетов   – 337 (+0) ед
  • БПЛА   оперативно - тактического   уровня   – 40804 (+95),
  • крылатые   ракеты     3346 (+9),
  • корабли   / катера   ‒ 28 (+0) ед ,
  • подводные   лодки   ‒ 1 (+0) ед ,
  • автомобильной   техники   и автоцистерн   – 52096 (+79) ед
  • специальная техника ‒ 3916 (+1)
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 16 июня 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 16 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 125 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и центре страны.

Уточняется, что 84 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 41 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 16 июня 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько