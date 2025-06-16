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Потери врага по состоянию на 16 июня 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1200 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1209 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 005 060 человек.
Потери России в войне на 16 июня 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 июня потеряла:
- личного состав ‒ 1005060 (+1200) человек ,
- танков ‒ 10939 (+2) ед
- боевых бронированных машин ‒ 22811 (+7) ед
- артиллерийских систем – 29208 (+18) ед
- РСЗО – 1418 (+0) ед
- средства ПВО ‒ 1187 (+1) ед
- самолетов – 416 (+0) ед
- вертолетов – 337 (+0) ед
- БПЛА оперативно - тактического уровня – 40804 (+95),
- крылатые ракеты ‒ 3346 (+9),
- корабли / катера ‒ 28 (+0) ед ,
- подводные лодки ‒ 1 (+0) ед ,
- автомобильной техники и автоцистерн – 52096 (+79) ед
- специальная техника ‒ 3916 (+1)
Пораженные воздушные цели врага на 16 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 125 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и центре страны.
Уточняется, что 84 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 41 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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