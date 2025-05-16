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Потери врага по состоянию на 16 мая 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1100 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1178 г. сутки полномасштабной войны составляют 971 690 человек.
Потери России в войне на 16 мая 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 мая потеряла:
- личного состава – около 971690 (+1100) человек;
- танков ‒ 10825 (+13) ед;
- боевых бронированных машин – 22546 (+32) ед;
- артиллерийских систем – 27908 (+36) ед;
- РСЗО – 1385 (+1) ед;
- средства ПВО – 1167 (+1) ед;
- самолетов – 372 (+0) ед;
- вертолетов – 336 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36123 (+123);
- крылатые ракеты – 3197 (+0);
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;
- подлодки ‒ 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 48713 (+166) ед;
- специальная техника – 3892 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 16 мая – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 73 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.
- 36 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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