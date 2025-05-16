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Потери врага по состоянию на 16 мая 2025 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Великая война длится три года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1100 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1178 г. сутки полномасштабной войны составляют 971 690 человек.

Потери России в войне на 16 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 мая потеряла:

  • личного состава – около 971690 (+1100) человек;
  • танков ‒ 10825 (+13) ед;
  • боевых бронированных машин – 22546 (+32) ед;
  • артиллерийских систем – 27908 (+36) ед;
  • РСЗО – 1385 (+1) ед;
  • средства ПВО – 1167 (+1) ед;
  • самолетов – 372 (+0) ед;
  • вертолетов – 336 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36123 (+123);
  • крылатые ракеты – 3197 (+0);
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 48713 (+166) ед;
  • специальная техника – 3892 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 16 мая 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 16 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 73 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.
  • 36 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 16 мая 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько