Потери врага по состоянию на 16 мая 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1100 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1178 г. сутки полномасштабной войны составляют 971 690 человек.

Потери России в войне на 16 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 мая потеряла:

личного состава – около 971690 (+1100) человек;

танков ‒ 10825 (+13) ед;

боевых бронированных машин – 22546 (+32) ед;

артиллерийских систем – 27908 (+36) ед;

РСЗО – 1385 (+1) ед;

средства ПВО – 1167 (+1) ед;

самолетов – 372 (+0) ед;

вертолетов – 336 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 36123 (+123);

крылатые ракеты – 3197 (+0);

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;

подлодки ‒ 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 48713 (+166) ед;

специальная техника – 3892 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 16 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

73 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.

36 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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