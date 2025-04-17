Потери врага по состоянию на 17 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1149-е сутки полномасштабной войны составляют 937 440 человек.

Потери России в войне на 17 апреля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 апреля потеряла:

личного состава – около 937 440 (+1230) человек,

танков ‒ 10 654 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 217 (+54) ед,

артиллерийских систем – 26 442 (+65) ед,

РСЗО – 1366 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 1135 (+3) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 925 (+88),

крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 44 642 (+170) ед,

специальная техника ‒ 3807 (+3) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 17 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

25 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.

30 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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