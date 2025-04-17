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Потери врага по состоянию на 17 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1149-е сутки полномасштабной войны составляют 937 440 человек.
Потери России в войне на 17 апреля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 апреля потеряла:
- личного состава – около 937 440 (+1230) человек,
- танков ‒ 10 654 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 217 (+54) ед,
- артиллерийских систем – 26 442 (+65) ед,
- РСЗО – 1366 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1135 (+3) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 925 (+88),
- крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 44 642 (+170) ед,
- специальная техника ‒ 3807 (+3) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 17 апреля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 25 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.
- 30 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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