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Потери врага по состоянию на 17 июля 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1240 сутки полномасштабной войны составляют 1038650 человек.
Потери России в войне на 17 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 июля потеряла:
- личного состава – около 1 038 650 (1190) человек;
- танков – 11029 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 22996 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 30438 (+43) ед;
- РСЗО – 1440 (+0) ед;
- средства ПВО – 1197 (+1) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 46414 (+250);
- крылатые ракеты – 3491 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 55383 (+154);
- специальная техника – 3932 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 17 июля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 36 враждебных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.
Кроме того, 5 дронов-имитаторов – локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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