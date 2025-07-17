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Потери врага по состоянию на 17 июля 2025 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1240 сутки полномасштабной войны составляют 1038650 человек.

Потери России в войне на 17 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 038 650 (1190) человек;
  • танков – 11029 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин – 22996 (+1) ед;
  • артиллерийских систем – 30438 (+43) ед;
  • РСЗО – 1440 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1197 (+1) ед;
  • самолетов – 421 (+0) ед;
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 46414 (+250);
  • крылатые ракеты – 3491 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 55383 (+154);
  • специальная техника – 3932 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 17 июля 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 17 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 36 враждебных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

Кроме того, 5 дронов-имитаторов – локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 17 июля 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько