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Потери врага по состоянию на 17 марта 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1210 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1118 сутки полномасштабной войны составляют 895 450 человек.
Потери России в войне на 17 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 марта потеряла:
- личного состава – около 895 450 (+1210) человек,
- танков ‒ 10 344 (+19) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 489 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 24 598 (+37) ед,
- РСЗО – 1318 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1104 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 467 (+54),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 40 785 (+101) ед,
- специальная техника ‒ 3778 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 17 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 90 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.
- 70 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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