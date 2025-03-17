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Потери врага по состоянию на 17 марта 2025 г. – Генштаб ВСУ

война, военный, ВСУ
Полномасштабная война проходит с 24 февраля 2022 года. Фото: МВД

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1210 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1118 сутки полномасштабной войны составляют 895 450 человек.

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Потери России в войне на 17 марта 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 марта потеряла:

  • личного состава – около 895 450 (+1210) человек,
  • танков ‒ 10 344 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21 489 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 24 598 (+37) ед,
  • РСЗО – 1318 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1104 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 467 (+54),
  • крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 40 785 (+101) ед,
  • специальная техника ‒ 3778 (+1) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 17 марта 2025 г. – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 17 марта – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 90 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.
  • 70 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 17 марта 2025 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько