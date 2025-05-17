Потери врага по состоянию на 17 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 910 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1179 сутки полномасштабной войны составляют 972 600 человек.

Потери России в войне на 17 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 мая потеряла:

личного состава около 972 600 (+910) человек;

танков ‒ 10831 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 22553 (+7) ед;

артиллерийских систем – 27942 (+34) ед;

РСЗО – 1386 (+1) ед;

средства ПВО – 1167 (+0) ед;

самолетов – 372 (+0) ед;

вертолетов – 336 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 36278 (+155);

крылатые ракеты – 3197 (+0);

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;

подлодки ‒ 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 48809 (+96) ед;

специальная техника – 3892 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 17 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

36 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге, западе и центре страны;

6 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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