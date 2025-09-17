- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 17 сентября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1020 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1302 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 097 450 человек.
Потери России в войне на 17 сентября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 сентября потеряла:
- личного состава – около 1097450 (+1020) человек;
- танков – 11189 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 23277 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 32846 (+36) ед;
- РСЗО – 1490 (+0) ед;
- средства ПВО – 1217 (+0) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 60079 (+360);
- крылатые ракеты – 3718 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 61878 (+108);
- специальная техника – 3965 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 17 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 136 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.