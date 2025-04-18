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Потери врага по состоянию на 18 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1530 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1150-е сутки полномасштабной войны составляют 938 970 человек.

Потери России в войне на 18 апреля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 апреля потеряла:

  • личного состава – около 938970 (+1530) человек;
  • танков ‒ 10662 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин – 22257 (+40) ед;
  • артиллерийских систем – 26530 (+88) ед;
  • РСЗО – 1367 (+1) ед;
  • средства ПВО – 1136 (+1) ед;
  • самолетов – 370 (+0) ед;
  • вертолетов – 335 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 33065 (+140);
  • крылатые ракеты – 3145 (+0);
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 44954 (+312) ед;
  • специальная техника – 3858 (+51).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 18 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 18 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 3 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков — ТОТ Запорожской обл., Крым);
  • 23 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.
  • 10 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 18 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько