Потери врага по состоянию на 18 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1530 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1150-е сутки полномасштабной войны составляют 938 970 человек.

Потери России в войне на 18 апреля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 апреля потеряла:

личного состава – около 938970 (+1530) человек;

танков ‒ 10662 (+8) ед;

боевых бронированных машин – 22257 (+40) ед;

артиллерийских систем – 26530 (+88) ед;

РСЗО – 1367 (+1) ед;

средства ПВО – 1136 (+1) ед;

самолетов – 370 (+0) ед;

вертолетов – 335 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 33065 (+140);

крылатые ракеты – 3145 (+0);

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;

подлодки ‒ 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 44954 (+312) ед;

специальная техника – 3858 (+51).

Пораженные воздушные цели врага на 18 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

3 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков — ТОТ Запорожской обл., Крым);

23 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.

10 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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