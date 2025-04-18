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Потери врага по состоянию на 18 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1530 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1150-е сутки полномасштабной войны составляют 938 970 человек.
Потери России в войне на 18 апреля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 апреля потеряла:
- личного состава – около 938970 (+1530) человек;
- танков ‒ 10662 (+8) ед;
- боевых бронированных машин – 22257 (+40) ед;
- артиллерийских систем – 26530 (+88) ед;
- РСЗО – 1367 (+1) ед;
- средства ПВО – 1136 (+1) ед;
- самолетов – 370 (+0) ед;
- вертолетов – 335 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 33065 (+140);
- крылатые ракеты – 3145 (+0);
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;
- подлодки ‒ 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 44954 (+312) ед;
- специальная техника – 3858 (+51).
Пораженные воздушные цели врага на 18 апреля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 3 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков — ТОТ Запорожской обл., Крым);
- 23 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.
- 10 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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