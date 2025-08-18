Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 18 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 940 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1272 сутки полномасштабной войны составляют 1070890 человек.

Потери России в войне на 18 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 августа потеряла:

  • личного   состав   близко   1070890 (+940) человек;
  • танков – 11118 (+2) ед;
  • боевых   бронированных   машин – 23148 (+5) ед;
  • артиллерийских   систем – 31632 (+43) ед;
  • РСЗО – 1469 (+1) ед;
  • средства   ПВО   – 1208 (+0)   ед;
  • самолетов – 422 (+0) ед;
  • вертолетов   – 340 (+0);
  • БПЛА   оперативно - тактического   уровня   – 51685 (+157);
  • крылатые   ракеты   – 3558 (+0);
  • корабли   / катера – 28 (+0);
  • подводные   лодки – 1 (+0);
  • автомобильная   техника   и автоцистерны – 58937 (+116);
  • специальная техника – 3942 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 18 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 18 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 88 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
  • зафиксировано попадание вражеских ракет и ударных БПЛА на 25 локациях в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 18 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько