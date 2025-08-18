Потери врага по состоянию на 18 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 940 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1272 сутки полномасштабной войны составляют 1070890 человек.

Потери России в войне на 18 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 августа потеряла:

личного состав – близко 1070890 (+940) человек;

состав близко человек; танков – 11118 (+2) ед;

ед; боевых бронированных машин – 23148 (+5) ед;

бронированных машин ед; артиллерийских систем – 31632 (+43) ед;

систем ед; РСЗО – 1469 (+1) ед;

ед; средства ПВО – 1208 (+0) ед;

ПВО ед; самолетов – 422 (+0) ед;

ед; вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно - тактического уровня – 51685 (+157);

оперативно тактического уровня крылатые ракеты – 3558 (+0);

ракеты корабли / катера – 28 (+0);

катера подводные лодки – 1 (+0);

лодки автомобильная техника и автоцистерны – 58937 (+116);

техника и автоцистерны специальная техника – 3942 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 18 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 88 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

зафиксировано попадание вражеских ракет и ударных БПЛА на 25 локациях в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

