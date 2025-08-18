- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 18 августа 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 940 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1272 сутки полномасштабной войны составляют 1070890 человек.
Потери России в войне на 18 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 августа потеряла:
- личного состав – близко 1070890 (+940) человек;
- танков – 11118 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 23148 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 31632 (+43) ед;
- РСЗО – 1469 (+1) ед;
- средства ПВО – 1208 (+0) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно - тактического уровня – 51685 (+157);
- крылатые ракеты – 3558 (+0);
- корабли / катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 58937 (+116);
- специальная техника – 3942 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 18 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 88 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
- зафиксировано попадание вражеских ракет и ударных БПЛА на 25 локациях в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.