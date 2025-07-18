Потери врага по состоянию на 18 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1241 день полномасштабной войны составляют 1 039 830 человек.

Потери России в войне на 18 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 июля потеряла:

личного состава – около 1 039 830 (1180) человек;

танков – 11032 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 23005 (+9) ед;

артиллерийских систем – 30485 (+47) ед;

РСЗО – 1441 (+1) ед;

средства ПВО – 1197 (+0) ед;

самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 46549 (+135);

крылатые ракеты – 3491 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки/submarines – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 55 494 (+111);

специальная техника – 3932 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 18 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

11 враждебных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

Кроме того, 6 дронов-имитаторов – локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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