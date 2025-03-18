- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 18 марта 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1560 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1119-е сутки полномасштабной войны составляют 897 010 человек.
Потери России в войне на 18 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 марта потеряла:
- личного состава – около 897 010 (+1560) человек,
- танков ‒ 10 352 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 509 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 24 640 (+42) ед,
- РСЗО – 1319 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1107 (+3) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 616 (+149),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 40 892 (+107) ед,
- специальная техника ‒ 3780 (+2) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 18 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.
- 64 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .