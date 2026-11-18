ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1729 сутки полномасштабной войны составляют 1 629 010 человек.

Потери России в войне на 18 ноября 2026 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 ноября потеряла:

личного состава – около 1 629 010 (+1 970) человек;

танков – 12 482 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 25 815 (+2) ед;

артиллерийских систем – 52 550 (+34) ед;

РСЗО – 2 283 (+1) ед.;

средств ПВО – 1 764 (+2) ед;

самолетов – 452 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 3193 (+17) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 613 093 (+1 223) ед;

крылатых ракет – 5 196 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ - 176 826 (+375) ед;

специальной техники – 4 914 (+1) ед;

мостов – 1 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 18 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 126 враждебных БпЛА типа Shahed (59 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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