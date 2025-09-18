Потери врага по состоянию на 18 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 930 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1303 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 098 380 человек.

Потери России в войне на 18 сентября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 сентября потеряла:

личного состава – около 1098380 (+930) человек;

танков – 11191 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 23277 (+0) ед;

артиллерийских систем – 32879 (+33) ед;

РСЗО – 1491 (+1) ед;

средства ПВО – 1217 (+0) ед;

самолетов – 422 (+0) ед;

вертолетов – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 60469 (+390);

крылатые ракеты – 3718 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 62000 (+122);

специальная техника – 3965 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 18 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 48 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

