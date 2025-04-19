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Потери врага по состоянию на 19 апреля 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1151 сутки полномасштабной войны составляют 938 970 человек.
Потери России в войне на 19 апреля 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 апреля потеряла:
- личного состава – около (+1180) человек,
- танков ‒ 10676 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22266 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 26600 (+70) ед,
- РСЗО – 1368 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1139 (+3) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 33176 (+111),
- крылатые ракеты ‒ 3148 (+3),
- корабли /катера‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 45162 (+208) ед,
- специальная техника – 3858 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 19 апреля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 33 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и стране;
- 36 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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