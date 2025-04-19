Потери врага по состоянию на 19 апреля 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1151 сутки полномасштабной войны составляют 938 970 человек.

Потери России в войне на 19 апреля 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 апреля потеряла:

личного состава – около (+1180) человек,

танков ‒ 10676 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22266 (+9) ед,

артиллерийских систем – 26600 (+70) ед,

РСЗО – 1368 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1139 (+3) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 33176 (+111),

крылатые ракеты ‒ 3148 (+3),

корабли /катера‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 45162 (+208) ед,

специальная техника – 3858 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 19 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

33 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и стране;

36 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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