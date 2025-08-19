- Тип
Потери врага по состоянию на 19 августа 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1273 сутки полномасштабной войны составляют 1 071 780 человек.
Потери России в войне на 19 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 августа потеряла:
- личного состав – близко 1071780 (+890) человек ;
- танков – 11118 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 23148 (+0) ед;
- артиллерийских систем – 31698 (+66) ед;
- РСЗО – 1470 (+1) ед;
- средства ПВО – 1208 (+0) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно - тактического уровня – 51894 (+209);
- крылатые ракеты – 3558 (+0);
- корабли / катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 59060 (+123);
- специальная техника – 3943 (+1).
Пораженные воздушные цели врага на 19 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 230 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;
- 2 баллистические ракеты Искандер-М;
- 4 крылатые ракеты Х-101.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
