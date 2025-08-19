Потери врага по состоянию на 19 августа 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1273 сутки полномасштабной войны составляют 1 071 780 человек.

Потери России в войне на 19 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 августа потеряла:

личного состав – близко 1071780 (+890) человек ;

состав близко человек танков – 11118 (+0) ед;

ед; боевых бронированных машин – 23148 (+0) ед;

бронированных машин ед; артиллерийских систем – 31698 (+66) ед;

систем ед; РСЗО – 1470 (+1) ед;

ед; средства ПВО – 1208 (+0) ед;

ПВО ед; самолетов – 422 (+0) ед;

ед; вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно - тактического уровня – 51894 (+209);

оперативно тактического уровня крылатые ракеты – 3558 (+0);

ракеты корабли / катера – 28 (+0);

катера подводные лодки – 1 (+0);

лодки автомобильная техника и автоцистерны – 59060 (+123);

техника и автоцистерны специальная техника – 3943 (+1).

Пораженные воздушные цели врага на 19 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

230 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

2 баллистические ракеты Искандер-М;

4 крылатые ракеты Х-101.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.