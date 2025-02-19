Потери врага по состоянию на 19 февраля 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 13000 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1092-е сутки полномасштабной войны составляют 862 390 человек.

Потери России в войне на 19 февраля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 февраля потеряла:

личного состава – около 862 390 (+1300) человек,

танков ‒ 10120 (+19) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21098 (+23) ед,

артиллерийских систем – 23347 (+72) ед,

РСЗО – 1288 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 1072 (+4) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 25861 (+175),

крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 37825 (+146) ед,

специальная техника – 3752 (+1).

Пораженные воздушные цели врага на 19 февраля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

106 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

56 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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