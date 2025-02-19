Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,57

+0,02

EUR

43,47

--0,05

Наличный курс:

USD

41,74

41,75

EUR

43,85

43,70

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 19 февраля 2025 г. – Генштаб ВСУ

война, потери врага, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

ВСУ за последние сутки ликвидировали 13000 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1092-е сутки полномасштабной войны составляют 862 390 человек.

Потери России в войне на 19 февраля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 февраля потеряла:

  • личного состава – около 862 390 (+1300) человек,
  • танков ‒ 10120 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21098 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 23347 (+72) ед,
  • РСЗО – 1288 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 1072 (+4) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 25861 (+175),
  • крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 37825 (+146) ед,
  • специальная техника – 3752 (+1).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 19 февраля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 19 февраля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 106 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
  • 56 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 19 февраля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также:   карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько