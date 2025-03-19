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Потери врага по состоянию на 19 марта 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1120-е сутки полномасштабной войны составляют 898 070 человек.
Потери России в войне на 19 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 марта потеряла:
- личного состава – около 898 070 (+1060) человек,
- танков ‒ 10 364 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 523 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 24 704 (+64) ед,
- РСЗО – 1320 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1107 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 716 (+100),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 41 003 (+111) ед,
- специальная техника ‒ 3780 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 19 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 72 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.
- 56 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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