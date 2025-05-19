Потери врага по состоянию на 19 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1181 год полномасштабной войны составляют 974 770 человек.

Потери России в войне на 19 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 мая потеряла:

личного состава/personnel ‒ около 974770 (+1040) человек,

танков ‒ 10833 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22562 (+5) ед,

артиллерийских систем – 28009 (+29) ед,

РСЗО – 1387 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1167 (+0) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

вертолетов – 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 36503 (+118),

крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки ‒ 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 48988 (+88) ед,

специальная техника ‒ 3892 (+0)

Пораженные воздушные цели врага на 19 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

41 ударного БпЛА;

35 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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