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Потери врага по состоянию на 19 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Великая война длится три года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1181 год полномасштабной войны составляют 974 770 человек.

Потери России в войне на 19 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 мая потеряла:

  • личного состава/personnel ‒ около 974770 (+1040) человек,
  • танков ‒ 10833 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22562 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 28009 (+29) ед,
  • РСЗО – 1387 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1167 (+0) ед,
  • самолетов – 372 (+0) ед,
  • вертолетов – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36503 (+118),
  • крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 48988 (+88) ед,
  • специальная техника ‒ 3892 (+0)
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 19 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 19 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 41 ударного БпЛА;
  • 35 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 19 мая 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько