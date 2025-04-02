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Потери врага по состоянию на 2 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1410 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1134-е сутки полномасштабной войны составляют 918,180 человек.

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Потери России в войне на 2 апреля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 апреля потеряла:

  • личного состава – около 918 180 (+1410) человек,
  • танков ‒ 10 515 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21 880 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 25 576 (+24) ед,
  • РСЗО – 1347 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1123 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 31 505 (+43),
  • крылатые ракеты ‒ 3123 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 42 687 (+41) ед,
  • специальная техника – 3787 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 2 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 2 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 41 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге и востоке страны.
  • 20 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 2 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько