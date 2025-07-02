Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

+0,04

EUR

49,41

+0,42

Наличный курс:

USD

41,70

41,64

EUR

49,65

49,40

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 2 июля 2025 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1110 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1225 сутки полномасштабной войны составляют 1 022 090 человек.

Потери России в войне на 2 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 022 090 (+1110) человек,
  • танков – 10 985 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 931 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 29 794 (+40) ед,
  • РСЗО – 1427 (+0) ед,
  • средства ПВО – 1191 (+1) ед,
  • самолетов – 420 (+0) ед,
  • вертолетов – 340 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 43 013 (+73) ед,
  • крылатые ракеты – 3436 (+0) ед,
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53 786 (+90) ед,
  • специальная техника – 3921 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 2 июля 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 2 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 79 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны.

Уточняется, что 40 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 39 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 2 июля 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько
Online трансляція "HR Wisdom Summit 2025"
Ивент