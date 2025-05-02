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Потери врага по состоянию на 2 мая 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1110 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1164 г. сутки полномасштабной войны составляют 954 300 человек.
Потери России в войне на 2 мая 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 мая потеряла:
- личного состава – около 954300 (+1110) человек,
- танков ‒ 10741 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22369 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 27186 (+50) ед,
- РСЗО – 1375 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1152 (+4) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 34539 (+138),
- крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 46882 (+132) ед,
- специальная техника – 3869 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 2 мая – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 64 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны;
- 62 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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