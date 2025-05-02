Потери врага по состоянию на 2 мая 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1110 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1164 г. сутки полномасштабной войны составляют 954 300 человек.

Потери России в войне на 2 мая 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 мая потеряла:

личного состава – около 954300 (+1110) человек,

танков ‒ 10741 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22369 (+5) ед,

артиллерийских систем – 27186 (+50) ед,

РСЗО – 1375 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1152 (+4) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 34539 (+138),

крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 46882 (+132) ед,

специальная техника – 3869 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 2 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

64 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны;

62 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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