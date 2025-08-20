Потери врага по состоянию на 20 августа 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 920 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1274 сутки полномасштабной войны составляют 1 072 700 человек.

Потери России в войне на 20 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 августа потеряла:

личного состава – около 1 072 700 (+920) человек,

танков – 11119 (+1) ед;

ед; боевых бронированных машин – 23152 (+4) ед;

бронированных машин ед; артиллерийских систем – 31748 (+50) ед;

систем ед; РСЗО – 1470 (+0) ед;

ед; средства ПВО – 1208 (+0) ед;

ПВО ед; самолетов – 422 (+0) ед;

ед; вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно - тактического уровня – 52154 (+260);

оперативно тактического уровня крылатые ракеты – 3565 (+7);

ракеты корабли / катера – 28 (+0);

катера подводные лодки – 1 (+0);

лодки автомобильная техника и автоцистерны – 59202 (+142);

техника и автоцистерны специальная техника – 3943 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 20 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

баллистическую ракету Искандер-М;

62 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

