Потери врага по состоянию на 20 августа 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 920 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1274 сутки полномасштабной войны составляют 1 072 700 человек.
Потери России в войне на 20 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 августа потеряла:
- личного состава – около 1 072 700 (+920) человек,
- танков – 11119 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23152 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 31748 (+50) ед;
- РСЗО – 1470 (+0) ед;
- средства ПВО – 1208 (+0) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно - тактического уровня – 52154 (+260);
- крылатые ракеты – 3565 (+7);
- корабли / катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 59202 (+142);
- специальная техника – 3943 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 20 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- баллистическую ракету Искандер-М;
- 62 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
