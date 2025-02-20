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Потери врага по состоянию на 20 февраля 2025 – Генштаб ВСУ

война, потери врага, ВСУ
Полномасштабная война проходит с 24 февраля 2022 года. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1093-е сутки полномасштабной войны составляют 863 580 человек.

Потери России в войне на 20 февраля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 февраля потеряла:

  • личного состава – около 863 580 (+1190) человек,
  • танков ‒ 10134 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21112 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 23410 (+63) ед,
  • РСЗО – 1291 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 1078 (+6) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 26021 (+160),
  • крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 37961 (+136) ед,
  • специальная техника ‒ 3752 (+0)
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 20 февраля 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 20 февраля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 80 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
  • 78 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 20 февраля 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько