Потери врага по состоянию на 20 февраля 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1093-е сутки полномасштабной войны составляют 863 580 человек.

Потери России в войне на 20 февраля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 февраля потеряла:

личного состава – около 863 580 (+1190) человек,

танков ‒ 10134 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21112 (+14) ед,

артиллерийских систем – 23410 (+63) ед,

РСЗО – 1291 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 1078 (+6) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 26021 (+160),

крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 37961 (+136) ед,

специальная техника ‒ 3752 (+0)

Пораженные воздушные цели врага на 20 февраля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

80 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

78 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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