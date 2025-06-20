Потери врага по состоянию на 20 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1090 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1213 сутки полномасштабной войны составляют 1009330 человек.

Потери России в войне на 20 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 июня потеряла:

личного состава – около 1009330 (+1090) человек

танков – 10954 (+3) ед

боевых бронированных машин – 22860 (+7) ед

артиллерийских систем – 29374 (+46) ед

РСЗО – 1421 (+1) ед

средства ПВО – 1188 (+1) ед

самолетов – 416 (+0) ед

вертолетов – 337 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня – 41299 (+70)

крылатые ракеты – 3369 (+0)

корабли/катера – 28 (+0) ед

подводные лодки – 1 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн — 52501 (+81) ед

специальная техника – 3920 (+2)

Пораженные воздушные цели врага на 20 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

70 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны.

Уточняется, что 34 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 36 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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