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Потери врага по состоянию на 20 июня 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1090 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1213 сутки полномасштабной войны составляют 1009330 человек.
Потери России в войне на 20 июня 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 июня потеряла:
- личного состава – около 1009330 (+1090) человек
- танков – 10954 (+3) ед
- боевых бронированных машин – 22860 (+7) ед
- артиллерийских систем – 29374 (+46) ед
- РСЗО – 1421 (+1) ед
- средства ПВО – 1188 (+1) ед
- самолетов – 416 (+0) ед
- вертолетов – 337 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 41299 (+70)
- крылатые ракеты – 3369 (+0)
- корабли/катера – 28 (+0) ед
- подводные лодки – 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 52501 (+81) ед
- специальная техника – 3920 (+2)
Пораженные воздушные цели врага на 20 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 70 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны.
Уточняется, что 34 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 36 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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