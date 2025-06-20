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Потери врага по состоянию на 20 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

война, ВСУ, военные
Великая война длится три года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1090 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1213 сутки полномасштабной войны составляют 1009330 человек.

Потери России в войне на 20 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 июня потеряла:

  • личного состава – около 1009330 (+1090) человек
  • танков – 10954 (+3) ед
  • боевых бронированных машин – 22860 (+7) ед
  • артиллерийских систем – 29374 (+46) ед
  • РСЗО – 1421 (+1) ед
  • средства ПВО – 1188 (+1) ед
  • самолетов – 416 (+0) ед
  • вертолетов – 337 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 41299 (+70)
  • крылатые ракеты – 3369 (+0)
  • корабли/катера – 28 (+0) ед
  • подводные лодки – 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн — 52501 (+81) ед
  • специальная техника – 3920 (+2)
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 20 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 20 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 70 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны.

Уточняется, что 34 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 36 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 20 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько