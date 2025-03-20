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Потери врага по состоянию на 20 марта 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1400 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1121 сутки полномасштабной войны составляют 899 470 человек.
Потери России в войне на 20 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 марта потеряла:
- личного состава – около 899 470 (+1400) человек,
- танков ‒ 10 377 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 561 (+38) ед,
- артиллерийских систем – 24 747 (+43) ед,
- РСЗО – 1322 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1110 (+3) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 895 (+179),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 41 094 (+91) ед,
- специальная техника ‒ 3780 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 20 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 75 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
- 63 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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