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Потери врага по состоянию на 20 мая 2025 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1030 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1182 день полномасштабной войны составляют 975 800 человек.

Потери России в войне на 20 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 мая потеряла:

  • личного состава – около 975 800 (+1030) человек,
  • танков ‒ 10 834 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22 567 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 28 067 (+58) ед,
  • РСЗО – 1388 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1167 (+0) ед,
  • самолетов – 372 (+0) ед,
  • вертолетов – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 621 (+118),
  • крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49 093 (+105) ед,
  • специальная техника – 3894 (+2).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 20 мая 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 20 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 93 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.

Уточняется, что 35 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 58 — локационно утраченные/подавленные РЭБ (без негативных последствий).

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 20 мая 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько