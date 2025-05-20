Потери врага по состоянию на 20 мая 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1030 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1182 день полномасштабной войны составляют 975 800 человек.

Потери России в войне на 20 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 мая потеряла:

личного состава – около 975 800 (+1030) человек,

танков ‒ 10 834 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 567 (+5) ед,

артиллерийских систем – 28 067 (+58) ед,

РСЗО – 1388 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1167 (+0) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

вертолетов – 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 621 (+118),

крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки ‒ 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49 093 (+105) ед,

специальная техника – 3894 (+2).

Пораженные воздушные цели врага на 20 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

93 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.

Уточняется, что 35 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 58 — локационно утраченные/подавленные РЭБ (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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