Потери врага по состоянию на 20 сентября 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1305 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 100 600 человек.

Потери России в войне на 20 сентября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 сентября потеряла:

личного состава – около 1100600 (+1070) человек;

танков – 11192 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23280 (+2) ед;

артиллерийских систем – 32927 (+31) ед;

РСЗО – 1492 (+0) ед;

средства ПВО – 1218 (+0) ед;

самолетов – 422 (+0) ед;

вертолетов – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 61045 (+365);

крылатые ракеты – 3718 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 62168 (+124);

специальная техника – 3968 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 20 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

противовоздушной обороной сбито/подавлено 583 воздушных целей: 552 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

29 крылатых ракет Х-101.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

