Потери врага по состоянию на 20 сентября 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1305 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 100 600 человек.
Потери России в войне на 20 сентября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 сентября потеряла:
- личного состава – около 1100600 (+1070) человек;
- танков – 11192 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23280 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 32927 (+31) ед;
- РСЗО – 1492 (+0) ед;
- средства ПВО – 1218 (+0) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 61045 (+365);
- крылатые ракеты – 3718 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 62168 (+124);
- специальная техника – 3968 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 20 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- противовоздушной обороной сбито/подавлено 583 воздушных целей: 552 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
- 29 крылатых ракет Х-101.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
