Потери врага по состоянию на 21 апреля 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 670 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1153 сутки полномасштабной войны составляют 941 770 человек.

Потери России в войне на 21 апреля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 апреля потеряла:

личного состава – около 941770 (+670) человек;

танков ‒ 10679 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 22273 (+2) ед;

артиллерийских систем – 26659 (+10) ед;

РСЗО – 1368 (+0) ед.;

средства ПВО – 1139 (+0) ед.;

самолетов – 370 (+0) ед;

вертолетов – 335 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня –33270 (+30) ед;

крылатые ракеты – 3148 (+0) ед.;

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед.;

подлодки ‒ 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 5324 (+50) ед;

специальная техника ‒ 3859 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 21 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

42 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны;

47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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