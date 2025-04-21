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Потери врага по состоянию на 21 апреля 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 670 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1153 сутки полномасштабной войны составляют 941 770 человек.
Потери России в войне на 21 апреля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 апреля потеряла:
- личного состава – около 941770 (+670) человек;
- танков ‒ 10679 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 22273 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 26659 (+10) ед;
- РСЗО – 1368 (+0) ед.;
- средства ПВО – 1139 (+0) ед.;
- самолетов – 370 (+0) ед;
- вертолетов – 335 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня –33270 (+30) ед;
- крылатые ракеты – 3148 (+0) ед.;
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед.;
- подлодки ‒ 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5324 (+50) ед;
- специальная техника ‒ 3859 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 21 апреля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 42 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны;
- 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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