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Потери врага по состоянию на 21 апреля 2025 – Генштаб ВСУ

война
Потери врага. / Минобороны

ВСУ за последние сутки ликвидировали 670 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1153 сутки полномасштабной войны составляют 941 770 человек.

Потери России в войне на 21 апреля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 апреля потеряла:

  • личного состава – около 941770 (+670) человек;
  • танков ‒ 10679 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 22273 (+2) ед;
  • артиллерийских систем – 26659 (+10) ед;
  • РСЗО – 1368 (+0) ед.;
  • средства ПВО – 1139 (+0) ед.;
  • самолетов – 370 (+0) ед;
  • вертолетов – 335 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня –33270 (+30) ед;
  • крылатые ракеты – 3148 (+0) ед.;
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед.;
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5324 (+50) ед;
  • специальная техника ‒ 3859 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 21 апреля 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 21 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 42 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны;
  • 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 21 апреля 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Ольга Опенько