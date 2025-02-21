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Потери врага по состоянию на 21 февраля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1280 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1094-е сутки полномасштабной войны составляют 864 860 человек.
Потери России в войне на 21 февраля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 февраля потеряла:
- личного состава – около 864860 (+1280) человек,
- танков ‒ 10146 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21130 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 23462 (+52) ед,
- РСЗО – 1295 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 1080 (+2) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26156 (+135),
- крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 38104 (+143) ед,
- специальная техника – 3753 (+1).
Пораженные воздушные цели врага на 21 февраля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 87 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.
- 70 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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