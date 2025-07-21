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Потери врага по состоянию на 21 июля 2025 года – Генштаб ВСУ

война, ссу
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1244 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 043 160 человек.

Потери России в войне на 21 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 июля потеряла:

  • личного   состав   близко   1043160 (+1170) человек ;
  • танков   – 11037 (+2) ед;
  • боевых   бронированных   машин   – 23028 (+7) ед;
  • артиллерийских   систем   – 30637 (+54) ед;
  • РСЗО   – 1444 (+1) ед;
  • средства   ПВО   – 1199 (+1)   ед;
  • самолетов   – 421 (+0) ед;
  • вертолетов  /helicopters – 340 (+0);
  • БПЛА   оперативно - тактического   уровня   – 47181 (+199);
  • крылатые   ракеты   – 3515 (+0);
  • корабли   / катера   – 28 (+0);
  • подводные   лодки   – 1 (+0);
  • автомобильная   техника   и автоцистерны   – 55859 (+132);
  • специальная техника – 3934 (+2).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 21 июля 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 21 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают, что во время сегодняшней вражеской атаки сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения противника, а именно:

  • 200 ударных БпЛА типа Shahed;
  • подавляющее большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны, остальное – подавлено РЭБ/локационно потеряно (информация по поводу не поступала);
  • 203 дрона-имитатора не достигли целей – локационно потеряны (вероятно подавлены РЭБ).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 21 июля 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько