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Потери врага по состоянию на 21 июля 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1244 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 043 160 человек.
Потери России в войне на 21 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 июля потеряла:
- личного состав – близко 1043160 (+1170) человек ;
- танков – 11037 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 23028 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 30637 (+54) ед;
- РСЗО – 1444 (+1) ед;
- средства ПВО – 1199 (+1) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов /helicopters – 340 (+0);
- БПЛА оперативно - тактического уровня – 47181 (+199);
- крылатые ракеты – 3515 (+0);
- корабли / катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 55859 (+132);
- специальная техника – 3934 (+2).
Пораженные воздушные цели врага на 21 июля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают, что во время сегодняшней вражеской атаки сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения противника, а именно:
- 200 ударных БпЛА типа Shahed;
- подавляющее большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны, остальное – подавлено РЭБ/локационно потеряно (информация по поводу не поступала);
- 203 дрона-имитатора не достигли целей – локационно потеряны (вероятно подавлены РЭБ).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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