Потери врага по состоянию на 21 июля 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1244 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 043 160 человек.

Потери России в войне на 21 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 июля потеряла:

личного состав – близко 1043160 (+1170) человек ;

состав близко человек танков – 11037 (+2) ед;

ед; боевых бронированных машин – 23028 (+7) ед;

бронированных машин ед; артиллерийских систем – 30637 (+54) ед;

систем ед; РСЗО – 1444 (+1) ед;

ед; средства ПВО – 1199 (+1) ед;

ПВО ед; самолетов – 421 (+0) ед;

ед; вертолетов /helicopters – 340 (+0);

БПЛА оперативно - тактического уровня – 47181 (+199);

оперативно тактического уровня крылатые ракеты – 3515 (+0);

ракеты корабли / катера – 28 (+0);

катера подводные лодки – 1 (+0);

лодки автомобильная техника и автоцистерны – 55859 (+132);

техника и автоцистерны специальная техника – 3934 (+2).

Пораженные воздушные цели врага на 21 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают, что во время сегодняшней вражеской атаки сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения противника, а именно:

200 ударных БпЛА типа Shahed;

подавляющее большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны, остальное – подавлено РЭБ/локационно потеряно (информация по поводу не поступала);

203 дрона-имитатора не достигли целей – локационно потеряны (вероятно подавлены РЭБ).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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