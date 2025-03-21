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Потери врага по состоянию на 21 марта 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1330 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1122 сутки полномасштабной войны составляют 900 800 человек.
Потери России в войне на 21 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 марта потеряла:
- личного состава – около 900800 (+1330) человек,
- танков ‒ 10394 (+17) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21589 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 24848 (+101) ед,
- РСЗО – 1324 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1111 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30080 (+185),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 41259 (+165) ед,
- специальная техника ‒ 3782 (+2)
Пораженные воздушные цели врага на 21 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 114 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и центре страны.
- 81 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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