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Потери врага по состоянию на 22 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1140 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1095-е сутки полномасштабной войны составляют 866 000 человек.
Потери России в войне на 22 февраля 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 февраля потеряла:
- личного состава – около 866000 (+1140) человек,
- танков ‒ 10161 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21139 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 23528 (+66) ед,
- РСЗО – 1295 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1080 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26311 (+155),
- крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 38234 (+139) ед,
- специальная техника ‒ 3754 (+1)
Пораженные воздушные цели врага на 22 февраля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- подтверждено избиение 82-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях;
- 75 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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