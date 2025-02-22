Потери врага по состоянию на 22 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1140 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1095-е сутки полномасштабной войны составляют 866 000 человек.

Потери России в войне на 22 февраля 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 февраля потеряла:

личного состава – около 866000 (+1140) человек,

танков ‒ 10161 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21139 (+9) ед,

артиллерийских систем – 23528 (+66) ед,

РСЗО – 1295 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1080 (+0) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 26311 (+155),

крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 38234 (+139) ед,

специальная техника ‒ 3754 (+1)

Пораженные воздушные цели врага на 22 февраля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

подтверждено избиение 82-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях;

75 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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