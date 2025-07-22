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Потери врага по состоянию на 22 июля 2025 года – Генштаб ВСУ

война, ссу
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1090 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1245 сутки полномасштабной войны составляют 1 044 250 человек.

Потери России в войне на 22 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 044 250 (+1090) человек,
  • танков – 11 038 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 23 035 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 30 680 (+43) ед,
  • РСЗО – 1445 (+1) ед,
  • средства ПВО – 1199 (+0) ед,
  • самолетов – 421 (+0) ед
  • вертолетов – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 47 437 (+256) ед,
  • крылатые ракеты – 3533 (+18) ед,
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 55 953 (+94) ед,
  • специальная техника – 3935 (+1) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 22 июля 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 22 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 26 враждебных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге и востоке страны.

Кроме того, 7 дронов-имитаторов – локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 22 июля 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько