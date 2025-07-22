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Потери врага по состоянию на 22 июля 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1090 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1245 сутки полномасштабной войны составляют 1 044 250 человек.
Потери России в войне на 22 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 июля потеряла:
- личного состава – около 1 044 250 (+1090) человек,
- танков – 11 038 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 23 035 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 30 680 (+43) ед,
- РСЗО – 1445 (+1) ед,
- средства ПВО – 1199 (+0) ед,
- самолетов – 421 (+0) ед
- вертолетов – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 47 437 (+256) ед,
- крылатые ракеты – 3533 (+18) ед,
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны – 55 953 (+94) ед,
- специальная техника – 3935 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 22 июля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 26 враждебных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге и востоке страны.
Кроме того, 7 дронов-имитаторов – локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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