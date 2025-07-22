Потери врага по состоянию на 22 июля 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1090 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1245 сутки полномасштабной войны составляют 1 044 250 человек.

Потери России в войне на 22 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 июля потеряла:

личного состава – около 1 044 250 (+1090) человек,

танков – 11 038 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 23 035 (+7) ед,

артиллерийских систем – 30 680 (+43) ед,

РСЗО – 1445 (+1) ед,

средства ПВО – 1199 (+0) ед,

самолетов – 421 (+0) ед

вертолетов – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 47 437 (+256) ед,

крылатые ракеты – 3533 (+18) ед,

корабли/катера – 28 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильная техника и автоцистерны – 55 953 (+94) ед,

специальная техника – 3935 (+1) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 22 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

26 враждебных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге и востоке страны.

Кроме того, 7 дронов-имитаторов – локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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