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Потери врага по состоянию на 22 марта 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1210 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1123-е сутки полномасштабной войны составляют 902 010 человек.
Потери России в войне на 22 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 марта потеряла:
- личного состава – около 902010 (+1210) человек,
- танков ‒ 10403 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21609 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 24944 (+96) ед,
- РСЗО – 1327 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 1111 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30338 (+258),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 41425 (+166) ед,
- специальная техника – 3782 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 22 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 100 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и центре страны.
- 63 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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