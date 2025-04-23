- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 23 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1210 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1155-е сутки полномасштабной войны составляют 944 270 человек.
Потери России в войне на 23 апреля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 апреля потеряла:
- личного состава – около 944 270 (+1210) человек,
- танков ‒ 10 691 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 307 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 26 774 (+85) ед,
- РСЗО – 1368 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1141 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 526 (+138),
- крылатые ракеты ‒ 3148 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 45 621 (+163) ед,
- специальная техника ‒ 3860 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 23 апреля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 67 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны;
- 47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .