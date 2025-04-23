Потери врага по состоянию на 23 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1210 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1155-е сутки полномасштабной войны составляют 944 270 человек.

Потери России в войне на 23 апреля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 апреля потеряла:

личного состава – около 944 270 (+1210) человек,

танков ‒ 10 691 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 307 (+11) ед,

артиллерийских систем – 26 774 (+85) ед,

РСЗО – 1368 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1141 (+1) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 526 (+138),

крылатые ракеты ‒ 3148 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 45 621 (+163) ед,

специальная техника ‒ 3860 (+1) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 23 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

67 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны;

47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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