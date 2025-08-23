Запланована подія 2

Война
Новости
Потери врага по состоянию на 23 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

ссу
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 840 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1277 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 075 160 человек.

Потери России в войне на 23 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 августа потеряла:

  • личного состава   – около 1075160 (+840) человек;
  • танков – 11129 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 23164 (+4) ед;
  • артиллерийских систем – 31858 (+23) ед;
  • РСЗО – 1472 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1210 (+0) ед;
  • самолетов – 422 (+0) ед;
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 52935 (+148);
  • крылатые ракеты – 3598 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 59 512 (+86);
  • специальная техника – 3944 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 23 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 23 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 36 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, востоке и в центре страны;
  • зафиксировано попадание 13 БпЛА в 7 локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 23 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко