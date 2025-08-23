- Тип
Потери врага по состоянию на 23 августа 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 840 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1277 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 075 160 человек.
Потери России в войне на 23 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 августа потеряла:
- личного состава – около 1075160 (+840) человек;
- танков – 11129 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 23164 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 31858 (+23) ед;
- РСЗО – 1472 (+0) ед;
- средства ПВО – 1210 (+0) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 52935 (+148);
- крылатые ракеты – 3598 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 59 512 (+86);
- специальная техника – 3944 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 23 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 36 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, востоке и в центре страны;
- зафиксировано попадание 13 БпЛА в 7 локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
